Konya'da kazada yaralanan kadın 16 gün sonra hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Kaza, 25 Aralık 2023 tarihinde akşam saatlerinde Seydişehir-Bozkır yolu Dumlupınar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seydişehir istikametinden Bozkır ilçesi istikametine seyir halinde olan Mehmet Öztürk idaresindeki 42 K 7839 plakalı otomobil, kavşakta Kenan Y. idaresindeki 07 LAA 38 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanında bulunan eşi Nafise Öztürk sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından araç sürücüsü ve eşi Nafise Öztürk ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede 16 gündür yaşam mücadelesi veren Nafise Öztürk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.