MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKonya'da kamyonet, sulama kanalına devrildi: 2 Afgan öldü
GeriGündem Konya'da kamyonet, sulama kanalına devrildi: 2 Afgan öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
Haber Giriş: 06.07.2020 - 11:13,Son Güncelleme:

Konya'da kamyonet, sulama kanalına devrildi: 2 Afgan öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Konya'da kamyonet, sulama kanalına devrildi: 2 Afgan öldü
Abone Olgoogle-news

KONYA'nın Çumra ilçesinde, sulama kanalına devrilen kamyonetin sürücüsü Afganistan uyruklu Halit Muri (21) ile yanındaki vatandaşı Mehrap Dün (18) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, ilçeye bağlı Türkmenkarahüyük Mahallesi'nde meydana geldi. Karahüyük'ten Sürgüç yönüne arazi yolundan giden Afgan Halit Muri'nin kullandığı 42 ADL 73 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, sulama kanalına devrildi. Sürücü Muri ile yanındaki vatandaşı Mehrap Dün, araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılan Muri ve Dün'ün, yapılan kontrolde, yaşamını yitirdiği belirlendi. Halit Muri ve Mehrap Dün'ün cansız bedenleri, kaza yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Çumra Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle