Konya'da kahreden olay! 3 yaşındaki Okay ve dayısı kurtarıldı, annesi hayatını kaybetti

Merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi, Perçemli Sokak'taki 2 katlı evde saat 09.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören komşularından bazıları, hortum ve kovalar ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada ailenin içeride mahsur kaldığını öğrenen komşuları, su döke döke içeri girerek minik Okay ve dayısı Yusuf Yürür'ü kurtardı. Ayaklarında ve vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan Okay, ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Burada duran kalbi tekrar çalıştırılan Okay, Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Dumandan etkilenen Yusuf Yürür'e ise ambulansta müdahale edildi.

Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldükten sonra evde mahsur kalan anne Hülya Yürür'ün cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberi alan yakınları ve komşuları, sinir krizi geçirdi.