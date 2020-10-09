Konya’da kaçak üretilen 65 tüfek ele geçirildi

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir ilçesinde kaçak silah üretimi yapıldığı yönünde aldığı ihbar üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda iş yerinde yapılan aramada, 8’i yivsiz, 65 tüfek ile 137 tüfek parçası ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.



Jandarma, Çumra ilçesinde ise kaçak sigara ve mermi satıldığı yönünde aldığı ihbar üzerine yaptığı operasyonda, 445 sarma kaçak tütün, 3 bin 450 kurusıkı tabanca mermisi, 9 bin 60 maytap, 48 havai fişek, 52 torpil, 30 dış mekan fişeği, 112 cinsel gücü artırıcı ilaç ve bin 374 av tüfeği fişeği ele geçirildi.



Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınıp, hakkında yasal işlem başlatıldı.