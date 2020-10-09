MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKonya’da kaçak üretilen 65 tüfek ele geçirildi
GeriGündem Konya’da kaçak üretilen 65 tüfek ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)
Haber Giriş: 09.10.2020 - 11:08 | Son Güncelleme:

Konya’da kaçak üretilen 65 tüfek ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Konya’da kaçak üretilen 65 tüfek ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

KONYA'nın Beyşehir ve Çumra ilçelerinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 65 tüfek, tüfek parçaları ve mermi ile çeşitli kaçak malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir ilçesinde kaçak silah üretimi yapıldığı yönünde aldığı ihbar üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda iş yerinde yapılan aramada, 8’i yivsiz, 65 tüfek ile 137 tüfek parçası ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Jandarma, Çumra ilçesinde ise kaçak sigara ve mermi satıldığı yönünde aldığı ihbar üzerine yaptığı operasyonda, 445 sarma kaçak tütün, 3 bin 450 kurusıkı tabanca mermisi, 9 bin 60 maytap, 48 havai fişek, 52 torpil, 30 dış mekan fişeği, 112 cinsel gücü artırıcı ilaç ve bin 374 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınıp, hakkında yasal işlem başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle