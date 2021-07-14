Konya'da iki otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Mustafa Yalçın yönetimindeki 42 ZS 708 plakalı otomobil ile Mutlu Hopa idaresindeki 06 BSA 416 plakalı otomobil, Seydişehir-Bozkır kara yolu Dumlupınar Kavşağı'nda çarpıştı.



Kazada her iki sürücü kazada yaralanmazken, otomobillerde bulunan Nermin Hopa, Dilek Hopa, Anakadın Harmancı ve Hatice Balcı yaralandı.

Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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