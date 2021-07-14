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GeriGündem Konya'da iki otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
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Gündem
AA
Haber Giriş: 14.07.2021 - 02:10 | Son Güncelleme:

Konya'da iki otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Mustafa Yalçın yönetimindeki 42 ZS 708 plakalı otomobil ile Mutlu Hopa idaresindeki 06 BSA 416 plakalı otomobil, Seydişehir-Bozkır kara yolu Dumlupınar Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada her iki sürücü kazada yaralanmazken, otomobillerde bulunan Nermin Hopa, Dilek Hopa, Anakadın Harmancı ve Hatice Balcı yaralandı.

Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

 

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