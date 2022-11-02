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Konya'da FETÖ toplantısına baskın: 8 kişi tutuklandı

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#Konya#FETÖ#Tutuklama
Konyada FETÖ toplantısına baskın: 8 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 10:11

Konya’da polisin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon düzenlediği diş hekimliği kliniğinde toplantı düzenleyen 3 diş hekimi, 2 doktor, 1 avukat, 1 iş adamı ve mesleğinden ihraç edilen 1 üsteğmen gözaltına alındı. 8 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, bazı örgüt üyelerinin yeniden yapılanma içinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, halen örgütte aktif görev alan ve örgüte finansman sağlayan örgütü üyelerinin gaybubet' olarak adlandırdıkları gizli bir adreste toplantı yapacağını belirledi.

DİŞ KLİNİĞİNDE FETÖ TOPLANTISI

Araştırmasını derinleştiren polis, toplantının Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi'nde bir diş hekimliği kliğinde yapılacağını saptadı. Ekipler, toplantı sırasında kliniğe operasyon düzenledi. Operasyonda, iş yerinin bodrum katında toplantı yapan 3 diş hekimi, 2 doktor, 1 avukat, 1 iş adamı ve mesleğinden ihraç edilen 1 üsteğmen gözaltına alındı. Şüphelilerden 5’i hakkında daha önce de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında işlem yapıldığı, diğer 3 kişinin ise örgütle irtibat ve iltisaklarının olduğu tespit edildi.

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'F' SERİSİ DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Klinikte ve şüphelilerin araçlarında yapılan aramada ise gizlenmiş vaziyette sözde örgüt lideri Fetullah Gülen'e minnet duymayı simgeleyen 2’si 'F' serisi olmak üzere 6 adet 1 dolar, 7 adet 2 dolar ve örgüt finansmanında kullanıldığı üzerinde durulan 165 bin TL ele geçirildi.

MESAJLA KONUM PAYLAŞMIŞLAR

Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede ise özel kriptolu yazışma uygulaması kullandıkları ve bu uygulamadan 'hizmet hareketi devam ediyor' yazılı mesajla toplantı yapacakları adresin konumunu paylaştıkları saptandı.

8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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#Konya#FETÖ#Tutuklama

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