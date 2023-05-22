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Konya’da feci kaza! Kamyonetle minibüs çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

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#Konya#Beyşehir#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2023 16:23

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 11.00 sıralarında Beyşehir-Isparta Karayolu’nun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban K. (35) idaresindeki kamyonet ile karşı yönden gelen Emre E. (21) yönetimindeki minibüs çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları araçların içerisinden çıkarılan yaralılar İsa ve Gülay Erdoğan ile Mevlüt A. ve sürücüler kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Yaralılardan durumu ağır olan İsa (45) ve eşi Gülay Erdoğan (44) hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan sürücü Emre E. ise hava ambulansı ile Konya’ya sevk edildi.

Konya’da feci kaza Kamyonetle minibüs çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

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Kazada hayatını kaybeden ve minibüste bulunan kişilerin tarım işçisi olduğu Beyşehir yönüne doğru seyir halinde oldukları öğrenildi. Trafik kazası nedeni ile yol bir süre ulaşıma kapanırken, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanabildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Konya#Beyşehir#Trafik Kazası

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