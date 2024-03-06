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Konya'da feci kaza! Domuz sürüsüne çarpan işçi servisi devrildi: 2'si ağır 12 yaralı

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#Konya#Kadınhanı#Trafik Kazası
Konyada feci kaza Domuz sürüsüne çarpan işçi servisi devrildi: 2si ağır 12 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2024 10:44

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde işçi servis minibüsü domuz sürüsüne çarparak devrildi. Kazada 2'si ağır 12 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 02.00 sıralarında Kadınhanı- Şahören Mahallesi yolunda meydana geldi. Bir asansör fabrikasına işçi taşıyan Celal Oflaz (57) yönetimindeki minibüs, yola çıkan domuz sürüsüne çarparak devrildi.

Kazada sürücü Oflaz ile işçiler R.T. (35), S.A. (30), H.A.Ö. (23), M.Ç. (47), M.K. (20), İ.A. (44), Y.K. (41), M.Ç. (34), R.K. (24), Ö.F.Ö. (29) ve R.Ö. (25) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kadınhanı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan M.K. ve M.Ç., ilk müdahalelerinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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#Konya#Kadınhanı#Trafik Kazası

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