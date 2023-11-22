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Konya'da feci kaza: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

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#Konya#Akören#Trafik Kazası
Konyada feci kaza: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2023 10:26

Konya'nın Akören ilçesi otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada Hasan Işıkgün (25), eşi Nur Işıkgün (20), çocukları Gülbahar (3) ile 9 aylık Fatma Işıkgün hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

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Kaza, saat 02.00 sıralarında Akören ilçesi ile Yalıhüyük ilçesi arasındaki kara yolunda meydana geldi. Emre Çakar yönetimindeki otomobil, Mehmet Emin A.'nın kullandığı pancar yüklü kamyonla çarpıştı.

İhbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Hasan Işıkgün, eşi Nur Işıkgün, çocukları Gülbahar ile Fatma Işıkgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Emre Çakar da ambulansla Akören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konyada feci kaza: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Cenazeler Konya Şehir Hastanesi'ne götürülürken, kamyon şoförü Mehmet Emin A. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konyada feci kaza: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Hasan Işıkgün (25)

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#Konya#Akören#Trafik Kazası

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