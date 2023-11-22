Konya'da feci kaza: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

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Kaza, saat 02.00 sıralarında Akören ilçesi ile Yalıhüyük ilçesi arasındaki kara yolunda meydana geldi. Emre Çakar yönetimindeki otomobil, Mehmet Emin A.'nın kullandığı pancar yüklü kamyonla çarpıştı.

İhbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Hasan Işıkgün, eşi Nur Işıkgün, çocukları Gülbahar ile Fatma Işıkgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Emre Çakar da ambulansla Akören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Cenazeler Konya Şehir Hastanesi'ne götürülürken, kamyon şoförü Mehmet Emin A. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hasan Işıkgün (25)