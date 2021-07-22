MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKonya'da feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 14 yaralı
GeriGündem Konya'da feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 14 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)-
Haber Giriş: 22.07.2021 - 10:30 | Son Güncelleme:

Konya'da feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 14 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Konya'da feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 14 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs, lastiğinin patlaması sonucu takla atıp şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 14 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Ereğli ilçesi Konya-Adana karayolu Çakmak Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Şanlıurfa’dan Ereğli ilçesinin Kutören Mahallesi'ne giden Seydi Türkmenoğlu (27) idaresindeki 31 AFT 306 plakalı mevsimlik işçileri taşıyan minibüs, Ereğli yolunun 35’inci kilometresinde lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkıp, takla atarak şarampole yuvarlandı.

Konyada feci kaza 1 kişi hayatını kaybetti, 14 yaralı

Kazada sürücü Türkmenoğlu ile minibüste bulunan 14 yolcu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Ethem Dağtekin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi