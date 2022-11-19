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Konya'da dehşete düşüren olay! 'Cin çıkarma' seansında boğularak öldürülmüş

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#Konya#Cin Çıkarma#Cinayet
Konyada dehşete düşüren olay Cin çıkarma seansında boğularak öldürülmüş
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2022 13:38

Konya’da kalbi durunca hastaneye kaldırılan Suriyeli Hasen Alluş’un (38), ailesi tarafından götürüldüğü ‘cin çıkarma’ seansında boğulduğu, göğüs ve boyun kemiklerinde kırıklar oluştuğu ortaya çıktı. Alluş’un ölümüyle ilgili 5 yakını ve cin çıkarma seansını yapan İbrahim El Hac Ali (39) gözaltına alındı.

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Ereğli ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi’nde oturan Suriye uyruklu Hasen Alluş, perşembe günü yakınları tarafından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalbinin durduğu belirlenen Hasen Alluş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Alluş’un yapılan otopsisinde, boynunda boğmaya bağlı izler, boynunda ve kaburgalarında da kırıklar tespit edildi. Bunun üzerine polis, ailesinin ifadesine başvurdu.

Konyada dehşete düşüren olay Cin çıkarma seansında boğularak öldürülmüş

Ailesi, Alluş’u ölmeden önce ‘cin çıkarma’ için kendi vatandaşları olan İbrahim El Hac Ali’yi eve çağırdıklarını, Ali’nin, içindeki cini çıkarmak için Alluş’un boğazını sıktığını, kalbinin durduğunu anlayınca kalp masajı yaptıklarını, ardından da hastaneye götürdüklerini söyledi.

Konyada dehşete düşüren olay Cin çıkarma seansında boğularak öldürülmüş

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Polis İbrahim El Hac Ali ile Hasen Alluş’un eşi Hasne A. (37), bacanağı İbrahim El H. (37), eşinin kardeşi Yüsra A. (30) ile çocukları Verde (17) ile Hüseyin A.’yı (15) gözaltına aldı.

Hasen Alluş, otopsisinin ardından Ereğli ilçesinde toprağa verilirken, şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.

 

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#Konya#Cin Çıkarma#Cinayet

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