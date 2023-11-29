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Konya'da dehşet: Öğretmen, eşini başına piknik tüpüyle vurarak öldürdü

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#Konya#Ereğli#Kadın Cinayeti
Konyada dehşet: Öğretmen, eşini başına piknik tüpüyle vurarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2023 11:19

Konya’nın Ereğli ilçesinde İngilizce öğretmeni Mustafa Öner (40), 3 çocuk annesi eşi Ayşe Öner’i (39) başına piknik tüpüyle vurarak, öldürdü. Jandarmayı arayarak kendini ihbar eden Mustafa Öner, gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Öner tutuklandı.

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Olay, pazartesi günü saat 21.30 sıralarında Acıkuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Niğde’nin Bor ilçesi Çukurkuyu Beldesi Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Teknik Meslek Lisesi’nde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Mustafa Öner, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Ayşe Öner ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Öner, eline geçirdiği piknik tüpüyle eşinin başına defalarca vurdu. Ağır yaralanan ve kanlar içinde kalan Ayşe Öner hayatını kaybetti.

Jandarmayı arayarak kendini ihbar eden Mustafa Öner, eve gelen ekiplere teslim oldu. Yapılan sorgulamada suçunu itiraf eden Öner, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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#Konya#Ereğli#Kadın Cinayeti

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