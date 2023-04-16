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Konya'da dehşet! Emekli polis, eşi ile 2 çocuğunu vurdu

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#Konya#Polis#Şiddet
Konyada dehşet Emekli polis, eşi ile 2 çocuğunu vurdu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2023 11:35

KONYA'nın Selçuklu ilçesinde emekli polis Salim Özçelik (55), beylik tabancası ile eşi Semra (50), kızı Aslıhan (20) ve oğlu Mehmet'i (24) vurdu. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, Semra Özçelik'in durumunun ağır olduğu belirtildi.

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Olay, saat 07.30 sıralarında Beyhekim Mahallesi Ali Demirtaş Sokak'ta 7 katlı binanın 4'üncü katında meydana geldi. 1 ay önce polislikten emekli olan Salim Özçelik, henüz nedeni belli olmayan sebepten beylik tabancası ile eşi Semra, kızı Aslıhan ve oğlu Mehmet Özçelik'i vurdu.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılardan Semra Özçelik, sağlık ekiplerince Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, 2 çocuğu ise Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Semra Özçelik'in durumunun ağır olduğu belirtildi. Salim Özçelik ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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#Konya#Polis#Şiddet

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