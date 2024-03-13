Konya'da cezaevine uyuşturucu sokmaya çalıştılar! 2 kişi gözaltında

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İlk olay Konya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde meydana geldi. S.T., 'silahlı tehdit' suçundan tutuklu bulunan yakınını ziyaret etmek için cezaevine geldi. S.T.'nin yapılan üst aramasında iç çamaşırına gizlenilmiş poşete sarılı 2 adet toz ve hap şeklinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Bunun üzerine S.T. gözaltına alındı.

İkinci olayda Ereğli T Tipi Kapalı Cezaevi'nde meydana geldi. H.H.D., 'silahlı tehdit' suçundan hükümlü olan yakınını ziyaret için cezaevine geldi. H.H.D'nin de yapılan üst aramasında ceketinin sol üst cebinde takvim yaprağına sarılı vaziyette 1 adet beyaz renkli uyuşturucu hap ele geçirildi. H.H.D. de gözaltına alınırken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.