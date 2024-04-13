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Konya'da ayaklarını çapa makinesine kaptırdı! Kurtarmak isteyen annesi de kolundan yaralandı

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#Konya#Seydişehir#Çapa Makinesi
Konyada ayaklarını çapa makinesine kaptırdı Kurtarmak isteyen annesi de kolundan yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2024 17:26

Konya'nın Seydişehir ilçesinde ayaklarını çapa makinesine kaptıran oğlu Muhammed Yıldırım'ı (26) kurtarmak isteyen anne Emine Yıldırım kolundan yaralandı. Anne ve oğlu Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

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Olay, saat 13.30 sıralarında Susuz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarlayı çapa makinesiyle süren Muhammed Yıldırım, dalgınlık sonucu her iki ayağını çapa makinesine kaptırdı.

Yıldırım'ın yardımına koşan annesi Emine Yıldırım da oğlunu kurtarmak isterken kolunu çapa makinesine kaptırdı.

Anne ve oğlunun yaralandığını gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından anne ve oğlu Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

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#Konya#Seydişehir#Çapa Makinesi

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