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HaberlerGündem HaberleriKonya'da 34 bin 185 kilogram sahte toz deterjan ele geçirildi
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Gündem
AA
Haber Giriş: 22.04.2021 - 10:46 | Son Güncelleme:

Konya'da 34 bin 185 kilogram sahte toz deterjan ele geçirildi

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Konya'da 34 bin 185 kilogram sahte toz deterjan ele geçirildi

Konya'da tanınmış markaların torbalarına doldurularak satılmaya hazırlanan 34 bin 185 kilogram sahte toz deterjan ile 125 kilogram sıvı deterjan ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Meram ilçesi Çomaklı Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde sahte toz deterjan üretildiği ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, iş yerine yaptıkları baskında, tanınmış markaların paketlerine doldurulmuş 34 bin 185 kilogram sahte toz deterjan ile 125 kilogram sıvı deterjan buldu.

İş yeri sahibi Ali K. ile bir iş yeri sorumlusu gözaltına alındı.

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