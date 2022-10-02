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Konya'da 2 otomobil çarpıştı! 5 kişi hayatını kaybetti

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#Konya#Trafik#Kaza
Konyada 2 otomobil çarpıştı 5 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2022 14:38

KONYA'nın Yunak ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, 07.30 sıralarında Yunak- Polatlı kara yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Akşehir'de lokanta işleten Şemsettin Murat Kaya'nın kullandığı 42 BVT 49 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ali Bolat yönetimindeki 06 FN 6095 plakalı otomobil çarpıştı.

Konyada 2 otomobil çarpıştı 5 kişi hayatını kaybetti


Kazada Şemsettin Murat Kaya, babası Bayram Kaya, annesi Zehra Kaya, akrabaları Rahime Harmancı ile Zübeyde Harmancı hayatını kaybetti.

Konyada 2 otomobil çarpıştı 5 kişi hayatını kaybetti


Ali Bolat ile yanındaki Nurgül Koctürk Bolat da yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Konyada 2 otomobil çarpıştı 5 kişi hayatını kaybetti

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#Konya#Trafik#Kaza

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