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Konya'da 2 kişinin sahte içkiden öldüğü iddiası

#Konya#Sahte İçki#Hayrettin Kalay
Konyada 2 kişinin sahte içkiden öldüğü iddiası

Konya'da sahte içkiden zehirlendikleri öne sürülen aynı mahallede oturan Hayrettin Kalay ve Muammer Turgut yaşamını yitirdi. Sahte içkileri 'Kıbrıs'tan ucuza alkol getiriyorum' diyerek sattığı öne sürülen Mustafa Y. gözaltına alındı.

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Bozkır ilçesi, Dere Mahallesi'nde yaşayan Mustafa K., bir hafta önce fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen Mustafa K.'nin yoğun bakımda tedavisi sürerken, aynı mahallede oturan Hayrettin Kalay evinde ölü bulundu. Kalay'ın yalnız yaşadığı evinde yapılan incelemede jandarma ekipleri, sahte içki olduğu tahmin edilen sıvı buldu.

Olay ile ilgili soruşturma sürerken, bu kez aynı mahalleden Muammer Turgut rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı. Turgut da kurtarılamadı. Turgut'un de evinde yapılan aramada sahte içki olduğu değerlendirilen sıvı maddeye rastlandı.

Kalay ile Turgut'un kesin ölüm nedenini belirlemek için alınan doku örnekleri ile evlerinde bulunan sıvılar inceleme için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Bu arada Bozkır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içkileri 'Kıbrıs'tan ucuza alkol getiriyorum' diyerek sattığı öne sürülen Mustafa Y.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Konya#Sahte İçki#Hayrettin Kalay

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