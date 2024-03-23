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Konya'da 17 yaşındaki ikiz kardeşler, kendilerine taşla saldıran amcalarını öldürdü

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#Konya#Karatay#Cinayet
Konyada 17 yaşındaki ikiz kardeşler, kendilerine taşla saldıran amcalarını öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2024 12:05

Konya'nın Karatay ilçesinde ikizler M.M. (17) ve H.M. (17), kendilerine taşla saldıran husumetli oldukları amcaları Yasin Mutlu'yu (32) bacağından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Mutlu, yaşamını yitirirken, gözaltına alınan ikizler tutuklandı. İkizler ifadelerinde, amcalarından sürekli ölüm tehdidi aldıklarını iddia etti.

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Olay, çarşamba günü gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin Mutlu, iddiaya göre ikiz yeğenleri M.M. ve H.M.'ye henüz bilinmeyen nedenle taşla saldırdı. İkizlerden M.M. ise yanındaki bıçağı çıkararak amcasına karşılık verdi. M.M.'nin savurduğu bıçak amcasının sol bacağına isabet etti. Yaralanan Mutlu, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Mutlu, bir gün sonra hayatını kaybetti.

İkizler M.M. ve H.M., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İkizler ifadelerinde, amcalarından sürekli ölüm tehdidi aldıklarını ileri sürdü. Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ikizler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Konya#Karatay#Cinayet

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