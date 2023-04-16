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Konyaaltı sahilinde güneşli hava yoğunluğu

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#Konyaaltı Sahili#Antalya#Sahil
Konyaaltı sahilinde güneşli hava yoğunluğu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2023 15:52

Turizm kenti Antalya'da, ramazan ayının son haftasında dünyaca Konyaaltı sahili yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

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Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahilde yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığının 20, deniz suyunun 17, nem oranının ise yüzde 53 ölçüldüğü kentte, yerli ve yabancı turistler denize girmenin keyfini yaşadı. Anne ve babaları güneşli havada dinlenmeyi tercih ederken çocuklar sahil kısmında oynayarak eğlendi.

Bazı vatandaşlar sahil kısmına masa sandalye koyup dinlenerek manzarayı izledi. Bebekli aileler ise sahil bandında yürüyüş yapmayı tercih etti. Güneşli hava, yaz günlerini aratmadı.

Konyaaltı sahilinde güneşli hava yoğunluğu

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#Konyaaltı Sahili#Antalya#Sahil

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