Konya Ovası’nın yeraltı suyu tükeniyor

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‘Türkiye’nin tahıl ambarı’ olarak bilinen Konya Ovası’nda yer altı su seviyesi 50 metre derinliklere kadar geriledi. 40 bin 083 kilometrekare yüzölçüme sahip Konya’da 18 milyon 590 bin dönümlük tarım alanının 6 milyon 90 bin dönümünde sulu tarım yapılıyor. Türkiye’nin toplam tarımsal üretiminin yaklaşık yüzde 10’unu karşılayan kapalı havza yapısına sahip Konya Ovası’ndaki yeraltı suyu kaynaklarında azalma devam ediyor.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Fetullah Arık, “Havza içerisindeki yeraltı seviyelerine baktığımız zaman geçtiğimiz yıl ya da önceki yıl yağan kar yağışlarıyla bir miktar yükselme beklense de maalesef gerçekleşmedi. Havza içerisindeki Karapınar ve Altınekin’de bazı gözlem kuyularında, vatandaşın kendi kuyularında yapmış olduğu çalışmalarda 15-20 metre arası düşümler mevcut. Netice itibariyle yeraltı su seviyelerimiz yükselmiyor” dedi.

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KULLANIMI KONTROL EDEBİLİRİZ

Prof. Dr. Arık, yeraltı sularının azalmasının obrukların oluşumunu de tetiklediğini belirterek, “Obrukların oluşumunda insan eliyle etkili olan yeraltı suyu kullanımı olarak söylenebilir. Kontrolsüz ve belgesiz kuyuların durdurulması gerekiyor” ifadelerini kullandı.