MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKonya Ovası, 7 ay sonra yağışa kavuştu
GeriGündem Konya Ovası, 7 ay sonra yağışa kavuştu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI- Muhammed SIDAL- Mehmet YILMAZ/KONYA, (DHA)
Haber Giriş: 13.01.2021 - 14:57 | Son Güncelleme:

Konya Ovası, 7 ay sonra yağışa kavuştu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Konya Ovası, 7 ay sonra yağışa kavuştu
Abone Olgoogle-news

KONYA’da dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan fırtına, yerini kent merkezinde yağmura, yüksek kesimlerde ise kar yağışına bıraktı. Kuraklığın yaşandığı Konya Ovası da, yaklaşık 7 ay sonra yağışa kavuştu.

Konya Ovası, 7 ay sonra yağışa kavuştu
Konya ve ilçelerinde dün akşam saatlerinde başlayan ve hayatı olumsuz etkileyen fırtına, öğle saatlerinden itibaren yerini yağışa bıraktı. Kent merkezinde yağmur etkili olurken, Seydişehir, Derbent, Ilgın, Kadınhanı ve Kulu ilçelerinin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili oldu. Konya Ovası da yaklaşık 7 ay sonra yağışa kavuştu. Uzun zamandır yağış almayan kent merkezinde yaşayanlar da, öğleden sonra bastıran yağmur yağışını sevinçle karşıladı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle