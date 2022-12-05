Konya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu! 4 kişi gözaltına alındı

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Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

Örgütün sözde mahrem yapılanmasında görev aldığı belirlenen 5 kişiye yönelik Konya merkezli 4 ilde Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar ifadeleri alınmak üzere Konya İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, adreste bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.