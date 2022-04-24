Konya Havzası'nda sevindiren rakamlar

Konya, Aksaray, Karaman ve Niğde’yi içerisine alan Konya kapalı havzası, son yıllarda yağış azlığı ve iklim değişikliği nedeniyle kuraklığın etkisinde kaldı. Birçok üründe rekolte kaybı yaşandı. Bu ekim sezonunda ise bölgeye beklenenin üzerinde yağış düştü.
’DÜŞEN HER DAMLA YER ALTI SUYUNU YA DA GÖLLERİ BESLİYOR’
Bölgedeki yağış rakamlarını açıklayan Mehmet Ekinci, şunları söyledi:
--2021 yılında 1 Ekimde başlayan yağışlar hiç fena olmadı. Geçen seneye oranla su ortalamasında çok çok artış söz konusu ve uzun yıllar su ortalamasının da üstünde bir yağış aldık. Su seviyesini şöyle paylaşayım; Aksarayda bu yıl 245 milimetre su seviyesi görüldü, uzun yıllar ortalaması 237 milimetre, yani yüzde 4 artış var. Karamanın uzun yıllar ortalaması 333 milimetre, bu yıl 437 milimetre su seviyesi görüldü ve yüzde 30 artış oldu.
--Karaman bu yıl İç Anadolu Bölgesinde en çok yağış alan bölgemiz oldu. Konya, en büyük alanımız 347 milimetre yağış aldı ve bu yıl uzun yıllar ortalamasının yüzde 16 seviyesinde üzerine çıktı. Niğde 320 milimetre su aldı, uzun yıllar ortalaması 277 milimetre, ortalamanın yüzde 18 üzerine çıktı. Konya kapalı havza olduğu için düşen her damla ya yer altı suyunu besliyor ya da doğal göllerimizi besliyor.
BEYŞEHİR GÖLÜ 700 MİLYON METREKÜP YAĞIŞ ALDI
Bölgedeki vatandaşların su konusunda rahatladığını ifade eden Mehmet Ekinci sözlerini şöyle sürdürdü;
--Vatandaşımız bu yıl su açısından çok rahatladı. Bizim en büyük su kaynağımız olan Beyşehir Gölü, eylül sonu itibariyle 510 milyon metreküp eksideydik ama şu an da 202 milyon metreküp artıya geçtik. Beyşehire yaklaşık 700 milyon metreküp yağış aldık. Suğlada, Suğla depolamamız var.