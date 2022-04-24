Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Konya Havzası'nda sevindiren rakamlar

#Konya#Konya Havzası#Susuzluk
Konya Havzasında sevindiren rakamlar

Konya Havzası, son yıllarda yaşanan kuraklığın ardından bölgenin yoğun yağış almasıyla, göl ve barajlarda eksi değerlerde olan su seviyeleri, uzun yıllar ortalamalarının üstüne çıktı. Devlet Su İşleri 4'üncü Bölge Müdürü Mehmet Ekinci, ’Su petrolden daha değerlidir. Suyumumuzu ekonomik kullanmamız lazım" dedi.

Haberin Devamı

Konya, Aksaray, Karaman ve Niğde’yi içerisine alan Konya kapalı havzası, son yıllarda yağış azlığı ve iklim değişikliği nedeniyle kuraklığın etkisinde kaldı. Birçok üründe rekolte kaybı yaşandı. Bu ekim sezonunda ise bölgeye beklenenin üzerinde yağış düştü.

Konya Havzasında sevindiren rakamlar

Yağışların göl ve barajlardaki doluluk oranlarını yükselttiğini ifade eden DSİ 4'üncü Bölge Müdürü Mehmet Ekinci "2020'li yıllar Türkiye için kuraklık ve yağış açısından maalesef çok büyük sıkıntılarla geçti. 2021 yılı içerisinde Türkiyede 52 ilde tarımsal kuraklık yaşandı. Çoğu yerde ekinler biçilmedi. Türkiyenin en kurak bölgesi İç Anadolu Bölgesidir. En az yağışı alan Karaman ve Karapınar bölgesidir. Bundan bizim bölgemiz de etkilendi" dedi.

Haberin Devamı

Konya Havzasında sevindiren rakamlar

’DÜŞEN HER DAMLA YER ALTI SUYUNU YA DA GÖLLERİ BESLİYOR’

Bölgedeki yağış rakamlarını açıklayan Mehmet Ekinci, şunları söyledi:

--2021 yılında 1 Ekimde başlayan yağışlar hiç fena olmadı. Geçen seneye oranla su ortalamasında çok çok artış söz konusu ve uzun yıllar su ortalamasının da üstünde bir yağış aldık. Su seviyesini şöyle paylaşayım; Aksarayda bu yıl 245 milimetre su seviyesi görüldü, uzun yıllar ortalaması 237 milimetre, yani yüzde 4 artış var. Karamanın uzun yıllar ortalaması 333 milimetre, bu yıl 437 milimetre su seviyesi görüldü ve yüzde 30 artış oldu.

Gözden Kaçmasın

Deniz suyunu içebilir miyiz Sıfır Gününe doğru hızla ilerlerken...Deniz suyunu içebilir miyiz? 'Sıfır Günü'ne doğru hızla ilerlerken...Haberi görüntüle

--Karaman bu yıl İç Anadolu Bölgesinde en çok yağış alan bölgemiz oldu. Konya, en büyük alanımız 347 milimetre yağış aldı ve bu yıl uzun yıllar ortalamasının yüzde 16 seviyesinde üzerine çıktı. Niğde 320 milimetre su aldı, uzun yıllar ortalaması 277 milimetre, ortalamanın yüzde 18 üzerine çıktı. Konya kapalı havza olduğu için düşen her damla ya yer altı suyunu besliyor ya da doğal göllerimizi besliyor.

Konya Havzasında sevindiren rakamlar

BEYŞEHİR GÖLÜ 700 MİLYON METREKÜP YAĞIŞ ALDI

Haberin Devamı

Bölgedeki vatandaşların su konusunda rahatladığını ifade eden Mehmet Ekinci sözlerini şöyle sürdürdü;

--Vatandaşımız bu yıl su açısından çok rahatladı. Bizim en büyük su kaynağımız olan Beyşehir Gölü, eylül sonu itibariyle 510 milyon metreküp eksideydik ama şu an da 202 milyon metreküp artıya geçtik. Beyşehire yaklaşık 700 milyon metreküp yağış aldık. Suğlada, Suğla depolamamız var.

Konya Havzasında sevindiren rakamlar

--Orada 200 milyon metreküp suyumuz var. Bağbaşı Bozkır’da 120 milyon metreküp, Apa Barajı’nda 103 milyon metreküp suyumuz var. Konyanın içme suyu kaynağı olan Altın Apada ise bizim şu an 24 milyon metreküp suyumuz var. İbrala Barajımızda şu an 40 milyon metreküp su bulunuyor. Aksarayda ise bölgemizin en büyük barajı olan Mamasın Barajı’nda 41 milyon metreküp suyumuz var. Bizim bölgemiz için su çok kıymetlidir, hatta şöyle bir sloganımız var Su petrolden daha değerlidir’. Suyumuzu çok ekonomik bir şekilde kullanmamız lazım. Çok mu rahatız? Suyumuz çok mu fazla? Hayır rahat değiliz maalesef; ama mağduriyet yaşanmayacak boyuttayız. Tek şartımız var, suyu idareli ve ekonomik kullanmak. 

 

Gözden Kaçmasın

Suyumuz ne zaman bitecek Tabloyu değiştiremezsek tarih belli...Suyumuz ne zaman bitecek? Tabloyu değiştiremezsek tarih belli... Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Konya#Konya Havzası#Susuzluk

BAKMADAN GEÇME!

Hollywood bugün olmayabilirdi Bir tren yolculuğunda kayboldu, tarihin akışını değiştirdi...

Hollywood bugün olmayabilirdi! Bir tren yolculuğunda kayboldu, tarihin akışını değiştirdi...

#Louis Le Prince
Kurtarın beni Ragıptan

Kurtarın beni Ragıp'tan

#Nurtaç Canan
İstikamet Haliç... Pandemiyle patlayan trend: Kürek

İstikamet Haliç... Pandemiyle patlayan trend: Kürek

#Haliç

BAKMADAN GEÇME!

Hollywood bugün olmayabilirdi Bir tren yolculuğunda kayboldu, tarihin akışını değiştirdi...

Hollywood bugün olmayabilirdi! Bir tren yolculuğunda kayboldu, tarihin akışını değiştirdi...

#Louis Le Prince
Kurtarın beni Ragıptan

Kurtarın beni Ragıp'tan

#Nurtaç Canan
İstikamet Haliç... Pandemiyle patlayan trend: Kürek

İstikamet Haliç... Pandemiyle patlayan trend: Kürek

#Haliç