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Hürriyet
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Gündem
Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)
Haber Giriş: 05.12.2020 - 16:01 | Son Güncelleme:

Konya-Ankara karayolunda sessizlik hakim

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Konya-Ankara karayolunda sessizlik hakim
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KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyduğu gözlenen Ankara-Konya karayolunda sessizlik hakim oldu.

Covid-19 salgınına yönelik önlemler çerçevesinde hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dün gece saat 21.00 itibariyle başladı. Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar devam edecek kısıtlamada Ankara-Konya karayolu, yasağa uyulmasıyla birlikte boş kaldı.

 

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