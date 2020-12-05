Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)
Son Güncelleme:
Konya-Ankara karayolunda sessizlik hakim
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyduğu gözlenen Ankara-Konya karayolunda sessizlik hakim oldu.
Covid-19 salgınına yönelik önlemler çerçevesinde hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dün gece saat 21.00 itibariyle başladı. Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar devam edecek kısıtlamada Ankara-Konya karayolu, yasağa uyulmasıyla birlikte boş kaldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle