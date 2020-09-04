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Hürriyet
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Mehmet IŞIK/DHA
Haber Giriş: 04.09.2020 - 16:39 | Son Güncelleme:

Konya - Aksaray yolunda şaşkına çeviren anlar! Çok sayıda yaralı var...

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Konya - Aksaray yolunda kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin sıfır metreye kadar düşmesi üzerine iki zincirleme kaza meydana geldi. Toplam 10 aracın karıştığı kazalarda 8 kişi yaralandı. Fırtına nedeniyle yol bir süreliğine ulaşıma kapandı. 

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  • Kum fırtınası nedeniyle 2 zincirleme kaza: 8 yaralı
  • Kum fırtınası nedeniyle 2 zincirleme kaza: 8 yaralı
  • Kum fırtınası nedeniyle 2 zincirleme kaza: 8 yaralı
  • Kum fırtınası nedeniyle 2 zincirleme kaza: 8 yaralı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, saat 14.40 sıralarında Konya- Aksaray yolu kent merkezi girişinde meydana geldi. Aniden başlayan kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesi sıfır metreye kadar düşmesi üzerine Konya yönüne gelen 7 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Aynı bölgede Aksaray yönünde ise 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralı 8 kişi ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Fırtına nedeniyle karayolu geçici bir süreliğine ulaşıma kapandı. 

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