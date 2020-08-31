Konuşmak için bir araya geldiği husumetlisi tarafından öldürüldü

Olay, saat 14.00 sıralarında Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi İlçe Emniyet Müdürlüğü yanındaki parkta meydana geldi. Esnaf A.K. husumetli olduğu Süleyman Köşker ile görüşmek istedi. Bunun üzerine ikili olayın yaşandığı parkta bir araya geldi. Bir süre sonra ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.K. üzerinde taşığı bıçakla Köşker'e saldırdı. Göğsünden bıçaklanan Süleyman Köşker ağır yaralanırken, A.K. kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Köşker'i Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Süleyman Köşker, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. A.K. ise, kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.