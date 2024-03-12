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Kontrolünü kaybeden sürücü direğe çarptı

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#Eskişehir#Kaza#Sürücü
Kontrolünü kaybeden sürücü direğe çarptı
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2024 10:25

Eskişehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, elektrik direğine çarptı. Kazada sürücüsü ve yanındaki arkadaşı yaralandı.

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Kaza, gece yarısı Eskişehir-Bursa karayolu 7’nci kilometrede meydana geldi. Mustafa Peynirci (23) kullandığı 34 RL 9330 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil, yol kenarındaki yüksek gerilim hattı elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Peynirci ile yanındaki arkadaşı Burak Güneş (28) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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#Eskişehir#Kaza#Sürücü

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