Kontrolünü kaybeden sürücü direğe çarptı

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Kaza, gece yarısı Eskişehir-Bursa karayolu 7’nci kilometrede meydana geldi. Mustafa Peynirci (23) kullandığı 34 RL 9330 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil, yol kenarındaki yüksek gerilim hattı elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Peynirci ile yanındaki arkadaşı Burak Güneş (28) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.