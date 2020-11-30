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KÜTAHYA (İHA)
Haber Giriş: 30.11.2020 - 12:01 | Son Güncelleme:

Kontrolü kaybeden tır yan yattı: 1 yaralı

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Kontrolü kaybeden tır yan yattı: 1 yaralı
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Kütahya’nın Domaniç ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kontrolü kaybeden tır yan yattı: 1 yaralı
Alınan bilgiye göre, Bursa istikametinden Domaniç istikametine gitmekte olan Anıl Cangüloğlu idaresindeki 16 PL 578 plakalı mobilya yüklü tır, heyelanlı bölgede sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazanın etkisi ile tırda maddi hasar oluşurken, şans eseri karşı şeritten araç bulunmaması olası bir faciayı önlemiş oldu. Tırın devrilmesi sonucu trafik belli süre tek şeritte devam etti. Kazada, sürücü hafif yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri sürücüyü tedavi altına aldı.

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