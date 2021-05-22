Kontrolden çıkan traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Cemal C. yönetimindeki traktör, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu ormanlık alana devrildi.



Sürücü Cemal C. yaralanırken, araçta bulunan Mehmet Bayın traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ekiplerce yapılan kontrolde Mehmet Bayının hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Bayın’ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara