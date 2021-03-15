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Gündem
DHA
Haber Giriş: 15.03.2021 - 09:49 | Son Güncelleme:

Kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi! 2 kişi ağır yaralı

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Kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi! 2 kişi ağır yaralı

İzmir’in Balçova ilçesinde, bir servis minibüsü aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkıp sahil bandına uçtu.

Meydana gelen feci kaza,  güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.. Görüntülerde, otoyoldan hızlı gelen servis minibüsünün , kavşağa dalarak trafik lambalarına çarpması yeralıyor. Kaza ile ilgili soruşturma sürerken, kazada ağır yaralanan Murat D. ve Ahmet D.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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