DHA
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Kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi! 2 kişi ağır yaralı
İzmir’in Balçova ilçesinde, bir servis minibüsü aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkıp sahil bandına uçtu.
Meydana gelen feci kaza, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.. Görüntülerde, otoyoldan hızlı gelen servis minibüsünün , kavşağa dalarak trafik lambalarına çarpması yeralıyor. Kaza ile ilgili soruşturma sürerken, kazada ağır yaralanan Murat D. ve Ahmet D.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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