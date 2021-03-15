Kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi! 2 kişi ağır yaralı

Meydana gelen feci kaza, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.. Görüntülerde, otoyoldan hızlı gelen servis minibüsünün , kavşağa dalarak trafik lambalarına çarpması yeralıyor. Kaza ile ilgili soruşturma sürerken, kazada ağır yaralanan Murat D. ve Ahmet D.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara