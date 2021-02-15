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Gündem
AA
Haber Giriş: 15.02.2021 - 20:50 | Son Güncelleme:

Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

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Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Balıkesir istikametine giden Mirkan M'nin (43) kontrolünden çıkan 35 ADR 884 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı.

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Mirkan M. olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobilde bulunan Abdulmelik D. ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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