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Kontrolden çıkan otomobil durağa daldı: 4 ölü, 5 yaralı

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#Konya#Kaza#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2024 10:54

Konya'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yolun kenarındaki otobüs durağına daldı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, sürücüyle birlikte 5 kişi de yaralandı.

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Kaza, saat 09.30 sıralarında, Konya-Karaman kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. 42 J 2873 plakalı otomobil, henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkıp yolun kenarındaki otobüs durağına daldı.

Kontrolden çıkan otomobil durağa daldı: 4 ölü, 5 yaralı

Otomobil şarampole inip durdu, çarpmanın şiddetiyle etrafa savrulan durakta bekleyenlerden 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, sürücüyle birlikte 5 kişi de yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil durağa daldı: 4 ölü, 5 yaralı

İhbarla bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılardan 3'ü ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne, 2'si Konya Numune Hastanesi'ne, 1'i de Meram Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

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Kontrolden çıkan otomobil durağa daldı: 4 ölü, 5 yaralı

Haberi alan araçtakilerin yakınları, kaza yerine gelip fenalık geçirdi. Polis, ölen ve yaralananların kimliklerini belirlemek için çalışmasını sürdürüyor. 

Kontrolden çıkan otomobil durağa daldı: 4 ölü, 5 yaralı

 

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#Konya#Kaza#Trafik Kazası

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