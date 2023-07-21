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Kontrolden çıkan minibüs kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete çarptı: Sürücü 3.09 promil alkollü çıktı

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#Trafik Kazası#Kamyonet#Minibüs
Kontrolden çıkan minibüs kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete çarptı: Sürücü 3.09 promil alkollü çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 08:55

Kütahya'da kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete arkadan çarpan minibüsün sürücüsü Yasin Yılmaz (28) araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarılan Yılmaz’ın 3.09 promil alkollü olduğu belirlendi.

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Kaza, gece saatlerinde Kütahya- Afyonkarahisar kara yolu, Tren Garı mevkinde meydana geldi. Afyon istikametinden Kütahya’ya seyreden Yasin Yılmaz’ın idaresindeki 43 ABF 374 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kırmızı ışıkta bekleyen 43 BH 608 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada, sürücü Yılmaz araçta sıkışarak yaralandı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 15 dakikalık çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan Yılmaz, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kontrolden çıkan minibüs kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete çarptı: Sürücü 3.09 promil alkollü çıktı



Sağlık ekiplerince olay yerinde il müdahalesi yapıldığı sırada, polis ekiplerinin alkol testi yaptığı Yılmaz’ın 3.09 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye altına alınan yaralının sağlık durunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonucu hurdaya dönen minibüs, çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Trafik Kazası#Kamyonet#Minibüs