Kontrolden çıkan kamyonetin sürücüsü kurtulamadı

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Kaza, saat 01.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine giden Fatih Pekacar yönetimindeki 10 YS 103 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan araç, karayolunun ortasındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü camdan yola fırladı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü hayatını kaybettiğini belirlendi.

Fatih Pekacar

Kaza haberini alarak olay yerine gelen sürücünün yakınları, Pekacar'ın hayatını kaybettiğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Sürücünün cansız bedeni, incelemelerin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.