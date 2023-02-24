Konteyner seferberliği

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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) depremzedelere yönelik bir yandan çadır temini sürerken, diğer taraftan da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte konteyner kent kurma planı da netleşiyor. AFAD ilk etapta 126 noktada, toplam 100 bin konteynerden oluşan kentler kurulması için hazırlık yapıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gaziantep İslahiye, Nurdağı ve Nizip’te bin 522 konteynerin kurulumunun tamamlandığını açıklarken, sayının 15 bine çıkacağını duyurdu. Katar, Dünya Kupası’nda kullanılan 10 bin konteyneri Türkiye ve Suriye’ye göndereceğini açıklarken, ilk parti 6 gemi 19 ve 20 Şubat’ta yola çıktı. Yetkililer, konteynerlerin AFAD’ın planlaması doğrultusunda Mersin Limanı’ndan bölgeye dağıtılacağını söylediler. AFAD verilerine göre ise deprem bölgesinde günde 2.5 milyon kişiye yemek verilirken, Adıyaman’da ilk etapta kurulan 700 konteynerlik mahalle için 200 kişilik ekip, 24 saat esasıyla, 50-60 iş makinesiyle gece gündüz çalıştı.

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ARSA TAHSİS EDİLİYOR

Depremden zarar gören ilçe belediyeleri, konteyner mahalle kurmak isteyen dernek ve vakıflar, sanayi ve ticaret odaları ile diğer illerin belediyelerine arsa tahsis ediyor. Böylece zaman kaybetmeksizin konteyner mahallelerinin altyapısı hazırlanırken bir yandan da konteynerlerin bölgeye gönderilmesi sağlanıyor. Ankara Sanayi Odası, Hatay’a 500 konteynerden oluşan iki ayrı yaşam alanı kurmak üzere harekete geçti. Konteynerlerin 150 tanesi yaşam kente, 350 tanesi ise OSB çevresinde üretimin devamını sağlamak üzere sanayi bölgesi çalışanları için yola çıkarıldı. Bursa Yıldırım Belediyesi, AFAD koordinasyonunda Malatya Yeşilyurt’ta ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Hatay’da 300’er konteynerlik kent hazırlıklarını sürdürürken, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Nurdağı’nda 50 konteynerlik kent kurdu.

10 ilde bulunan 37 organize sanayi bölgesinin (OSB) Türkiye’deki üretim, istihdam ve ihracat açısından önemine dikkat çeken sanayiciler, hem bu kentlerden göç verilmemesi hem de göç edilen kentlerden geri dönülebilmesi için kurulacak konteyner kentlerin OSB’lere yakın arazilere yapılmasını istiyor. İşçilere geçici konutların yanı sıra psikolojik destek de verilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

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TİM VE İSO DA DESTEK VERDİ

- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya’da toplam bin adet konteyner ve prefabrik konut inşa edecek. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “21 metrekarelik konteyner ile 30 metrekare büyüklüğündeki prefabrik konutları elektrik, temiz su ve atıksu altyapısı hazır halde teslim edeceğiz. Konutların yaşam ünitelerini de TİM olarak karşılayacağız. İnşallah mart ayının üçüncü haftasından itibaren konutların teslimine başlayacağız” dedi.

MART’TA BİTMESİ PLANLANIYOR

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin şubat ayı olağan toplantısında konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da “Bin konteynerden oluşacak ‘İSO Yaşam Kenti’nin kurulması çalışmalarımız sonuçlanma aşamasına geldi. Mart ayı içerisinde bu projemizde hayatın başlamış olmasını hedefliyoruz. Buraya yerleşecek olan insanlarımıza en azından eğitim, gıda ve sağlık destekleri de vereceğiz” diye konuştu.

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İHTİYAÇ 1 MİLYON

AFAD’ın ilk etapta bölgeye 100 bin konteynerlik yaşam alanları kurma planına karşın TÜRKONFED’in Kahramanmaraş Depremi Afet Durum Raporu’na göre, depremden zarar gören 10 şehirde barınma için 1 milyon konteynere ihtiyaç bulunuyor. Ancak yazlık konutlar, misafirhaneler ve diğer illerde yaşayan aile üyelerinin yanına taşınarak bulunacak çözümlerle birlikte konteyner ihtiyacının yüzde 20 azalarak 800 bine düşebileceği hesaplanıyor. Uzmanlar, Türkiye’nin aylık konteyner ve prefabrik üretim kapasitesinin ise 30 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM SETLERİ YOLDA

Milli Eğitim Bakanı Özer, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim materyallerinden mahrum kalan öğrencilere ders kitapları, yardımcı kaynaklar ve kırtasiye malzemeleri temin edildiğini açıkladı.

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MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ders Aletleri Yapım Merkezi’nde üretilen eğitim materyallerinin, depremlerden etkilenen öğrencilere ulaştırıldığını belirten Özer, “Depremzede öğrencilerimize ders kitabı ve yardımcı kaynak ihtiyacı başta olmak üzere öğrencilerimizin tüm kırtasiye ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitim setleri hazırladık. 7.5 milyon ders kitabı ve 5.5 milyon yardımcı kaynak ile ilk etapta 130 bin kırtasiye setini öğrencilerimize ulaştırmaya başladık” dedi.

AFAD İHTİYAÇ LİSTESİ

- AFAD deprem bölgesinden gelen bilgiler doğrultusunda öncelikli ihtiyaç listesini sık sık güncelliyor. AFAD’ın son günlerde güncellediği öncelikli ihtiyaç listesinde bu malzemeler yer alıyor.

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