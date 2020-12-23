MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKonteyner evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü
GeriGündem Konteyner evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İpek YAVAŞ - DHA
Haber Giriş: 23.12.2020 - 23:57 | Son Güncelleme:

Konteyner evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Konteyner evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü
Abone Olgoogle-news

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde konteyner evde çıkan yangında yalnız yaşayan 87 yaşındaki Emine Dudu Mutlu yaşamını yitirdi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Ayvacık ilçesine bağlı Bektaş köyünde meydana geldi. 2017 yılı Şubat ayındaki Ayvacık depreminde evi hasar gören Emine Dudu Mutlu’nun bir süredir kaldığı konteyner evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Köylülerin ve Ayvacık Belediyesi itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. İtfaiye ekibi, eve girdiğinde Mutlu’nun yanmış cansız bedeni ile karşılaştı.

Emine Dudu Mutlu’nun cesedi, Ayvacık Belediyesi cenaze aracıyla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle