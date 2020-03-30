Konsolide Ne Demek? Konsolide Nedir? Konsolide Tdk Kelime Anlamı

Konsolide farklı anlamlara gelen bir kelime olarak öne çıkıyor. Özellikle devletle ya da özel sektör ile ilgili olduğundan dolayı yazılı olarak daha fazla değerlendirilen bir kelimedir. Gündelik yaşam içerisinde çok kullanılan bir kelime olmadığını söylemek gerekir.

Konsolide Ne Demek?

Konsolide kelimesini farklı anlamları üzerinden anlatmak mümkündür.

- Kısa vadeli devlet borçlarının uzun vadeye yayılması, yani vadenin ertelenmesi,

- Birbirine benzeyen farklı şeylerin bir araya getirilmesi, (Rapor ve benzeri),

- Aralarında ticari anlamda sermaye ilişkisi bulunan firmaların muhasebe tabloları,

- Zemin içine çökme, oturma. (Yerbilim)

Konsolide Nedir?

İlk anlamı olarak konser ile daha çok devletin kısa vadeli borçlarını daha uzun vadeye yaymak anlamı taşımaktadır. Ayrıca maliye tablosu olarak ve yerbilim açısından da kullanılan bir kelimedir. Amacına bağlı olarak özellikle yazılı sözleşmelerde ve ele alınan hesaplamalarda sık kullanılan bir sözcüktür.

Konsolide TDK Kelime Anlamı

Her ne kadar konsolide yazılı olarak çok fazla kullanılsa dahi, günümüzde sözlü olarak da öne çıkmaktadır. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında konsolide devletin kısa vadeli borçlarını uzun vadeye yayılması ve ertelenmesi anlamını taşımaktadır. İş ortaklığı bulunan şirketler için mali tablo üzerinden, bu işlemlerin ortak şekilde bir araya getirilmesi için değerlendirilir.