Komutanlar Şanlıurfa'da

Akar ve beraberindekiler 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na geçti.

ERDOĞAN'DAN TELEFON

Akar ve TSK’nın komuta kademesi, inceleme ve denetlemeleri kapsamında sınır hattındaki birliklerin komutanlarıyla yüz yüze ve video konferans yöntemiyle toplantı yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının sınır bölgesinde gerçekleştirdikleri toplantıya telefona katılarak sınır hattı ve ötesindeki birlik komutanlarına hitap etti. Erdoğan şunları söyledi: “Terörle mücadelede ortaya koyduğunuz performansı milletim adına alkışlamak benim bir görevimdir. Daha ileri gidiyorum, şu anda gerek Irak’ın kuzeyindeki, gerek Barış Pınarı harekâtındaki, İdlib’deki gelişmeler ortaya koyduğumuz performansın ne denli üst düzeyde olduğunu göstermiştir. Sağ olun, var olun.”