Komutanın vurduğu miğferle ölen er ‘şehit’
Bursa’nın Gemlik ilçesinde Askeri Veteriner Okulu’nda vatani görevini yapan er Gökhan Kılıç (20), 7 Ekim 2017 günü tuttuğu nöbetten sonra fenalaştı.
54 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Soruşturmada Kılıç’ın başına, nöbet sırasında astsubay başçavuş Osman Hancı’nın miğferle vurduğu ortaya çıktı. Tutuklanarak cezaevine konulan Hancı, 15 yıl ceza aldı.
‘ŞEHİTLİK MEZARLIĞINI İSTİYORUZ’
Er Gökhan Kılıç´a ‘şehitlik’ unvanı verildi. Baba Halis Kılıç, “Oğlumun cenazesi bize teslim edildi. Askeri tören yapılmadan oğlumu toprağa verdik. Şehit sayılmamasına içimiz kan ağlıyordu. Ailece hukuk mücadelesi başlattık. Üç yıl sonra oğluma şehitlik unvanı verildi. Devletime teşekkür ediyorum. Oğlumun naaşının Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı´na taşınmasını istiyorum” dedi.
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