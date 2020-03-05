Kömürlükteki arpa çuvalları altından eroin çıktı

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Edremit İlçesi Doğanlar Mahallesi Doğanlar Sokak'taki bir evde ve yanında bulunan kömürlükte arama yaptı. Narkotik madde arama köpeği 'Zeyna' ile birlikte yapılan detaylı aramada; kömürlükteki plastik kasa içerisinde bulunan arpa çuvalların altına gizlenmiş siyah poşet içerisinde 9 paket halinde toplam 4 kilo 506 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili ev sahibi Ö.Ö., "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek' suçundan yakalanarak gözaltına alınırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.