MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKömür kovasından çıktı! El bombası sanıp polisi aradı
GeriGündem Kömür kovasından çıktı! El bombası sanıp polisi aradı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)
Haber Giriş: 24.03.2021 - 13:41 | Son Güncelleme:

Kömür kovasından çıktı! El bombası sanıp polisi aradı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kömür kovasından çıktı! El bombası sanıp polisi aradı

Çorum’da Zeki Biler, sobasına atmak istediği kömürlerin arasında bulduğu cismi ‘el bombası’ sanıp polisi aradı. Adrese gelen bomba imha uzmanlarınca yapılan incelemede, cismin sertleşmiş yuvarlak kömür parçası olduğu tespit edildi.

Buharaevler Tek Ceviz Sokak’ta sobasını yakmak isteyen Zeki Biler, evinin kömürlüğüne indi. Soba için kömür alan Biler, kovada kömürlerin arasında el bombasına benzettiği bir cisim fark etti. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Gelen bomba imha uzmanları yaptığı incelemede, kovanın içinde bulunan cismin yuvarlak ve sertleşmiş kömür parçası olduğunu belirledi.

Kömürlerin arasındaki cismin kendisini şüphelendirdiğini anlatan Zeki Biler, “Kovaya doldurduğum kömürü eve getirdim. Baktım kovanın içinde yuvarlak el bombası ya da gülleye benzer bir şey var. Elime aldım ve yıkadım, her ihtimale karşı polisi aradım” dedi.

Kömür kovasından çıktı El bombası sanıp polisi aradı

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi