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Komşusunu sokak ortasında öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Bodrum#Komşu
Komşusunu sokak ortasında öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2024 21:36

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ev satışı nedeniyle aralarında husumet bulunan iki komşu arasında çıkan kavgada bir kişi tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

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Olay, Bodrum ilçesi Cevat Şakir Mahallesi'nde akşam üzeri saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram Şimşek (81) ile ev satışı nedeniyle husumetli olduğu komşusu A.B. (49) arasında sokak ortasında kavga başladı.

Bıçak ve silahın kullanıldığı olayda, 81 yaşındaki Bayram Şimşek komşusu tarafından tüfekle vuruldu. İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, vücuduna 4 el ateş edildiği belirlenen Bayram Şimşek'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini anlaşıldı. Katil zanlısı A.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay yerinde 4 adet boş kovan olduğu görüldü. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Şimşek'in cenazesi Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri aracı ile ön otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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#Muğla#Bodrum#Komşu

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