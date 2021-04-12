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Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 12.04.2021 - 15:56 | Son Güncelleme:

Komşusunu öldüren öğretmenden 'pes' dedirten sözler

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Komşusunu öldüren öğretmenden 'pes' dedirten sözler

Kayseri'de, tartıştığı komşusu Osman Dörttepe'yi (71) tabancayla ateş ederek, öldüren coğrafya öğretmeni Mustafa Dinçer(35) yargılandığı duruşma sırasında, "Ayağına ateş ettim; ama maalesef kurşun kafasına gelmiş" ifadelerini kullandı.

Olay, 10 Mart'ta Melikgazi ilçesinde meydana geldi. Coğrafya öğretmeni Mustafa Dinçer, yıllardır husumetli olduğu komşusu Osman Dörttepe ile 'yan bakma' nedeniyle tartıştı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bu sırada Dinçer, belinden çıkardığı tabancayla Dörttepe'ye ateş etti. Başına isabet eden mermiyle Osman Dörttepe, yaşamını yitirdi. Polise teslim olan Mustafa Dinçer ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'KAFASINA SIKMADIM, AYAĞINA ATEŞ ETTİM'

Tutuklu sanık Dinçer'in, Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan yargılanmasına başlandı. Duruşmaya cezaevinden SEGBİS ile katılan Dinçer, savunmasında "Osman Dörttepe'nin kafasına sıkmadım, ayağına ateş ettim; ama maalesef kurşun kafasına gelmiş. Bu basit komşu kavgası değildir. FETÖ ile mücadele eden bir öğretmen olarak bana kurulan bir kumpastır. Osman Dörttepe, FETÖ'cü birisiydi ve benimle sürekli uğraşıyordu" dedi.

AİLENİN AVUKATI: YASAL HAKLARIMIZ SAKLIDIR

Dörttepe ailesi de sanığın savunmasına tepki gösterdi. Ailenin avukatı Salih Alat, "Osman Dörttepe dayım olur. 2015 yılından bu yana ülke genelinde yapılan FETÖ soruşturmalarında Osman Dörttepe'ye ait tek bir soruşturma yoktur. FETÖ iddiaları hakkında da ölen kişiye saygısızlıktan dolayı sanık hakkında yasal tüm haklarımız saklıdır" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Dinçer'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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