Komşusunu av tüfeğiyle öldürmüştü... Tutuklandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Tam kapanma mı geliyor Canlı yayında açıkladıTam kapanma mı geliyor? Canlı yayında açıkladı#Tam Kapanma
İsviçreden gelen haber umut olduİsviçre'den gelen haber umut oldu!#Bitcoin Fiyatları
Cüneyt Çakırın üzerine yürüdü Karar sonrası çılgına döndü... O anlar...Cüneyt Çakır'ın üzerine yürüdü! Karar sonrası çılgına döndü... O anlar...#Cüneyt Çakır
Soçide kritik zirve… Erdoğan: Suriyede barış Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlıSoçi'de kritik zirve… Erdoğan: Suriye'de barış Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
En yetkili kurum açıkladı... İşte korona aşısının yan etkileriEn yetkili kurum açıkladı... İşte korona aşısının yan etkileri#Koronavirüs
Aşı karşıtlarına şok haber... Hepsi yasaklanıyorAşı karşıtlarına şok haber... Hepsi yasaklanıyor!#Koronavirüs
Büşranın akılalmaz ölümü Karar sonrası aile sinir krizi geçirdiBüşra'nın akılalmaz ölümü! Karar sonrası aile sinir krizi geçirdi#Hanife Büşra Konyar
Uzmanlar açıkladı: Uzun Kovidden sonra şimdi de uzun gripUzmanlar açıkladı: Uzun Kovid'den sonra şimdi de uzun grip! #Grip
Salgını kontrol altına aldık diyerek duyurdular... Tüm Kovid-19 önlemleri kaldırıldı'Salgını kontrol altına aldık' diyerek duyurdular... Tüm Kovid-19 önlemleri kaldırıldı! #Koronavirüs
Altınlarla kayıplara karıştı Kuyumcunun önüne akın ettilerAltınlarla kayıplara karıştı! Kuyumcunun önüne akın ettiler#ANKARA
Türkiyedeki Fransız şirketlerden flaş karar Fransız Bakan duyurdu...Türkiye'deki Fransız şirketlerden flaş karar! Fransız Bakan duyurdu...#Fransa
Yıllar sonra ilk kez açıkladı Üç ay aşk yaşadıkYıllar sonra ilk kez açıkladı! 'Üç ay aşk yaşadık'#Mehmet Ali Erbil
Seçil Gürden itiraf: Serdarın eski eşi Chloe üzülmesin diye...Seçil Gür'den itiraf: Serdar'ın eski eşi Chloe üzülmesin diye...#Serdar Ortaç
O giydiği sadece elbise değilmiş: Altın ışıltılı güç gösterisiO giydiği sadece elbise değilmiş: "Altın ışıltılı" güç gösterisi#JAMES BOND
Kuraklık artınca dünya çareyi Osmanlıda bulduKuraklık artınca dünya çareyi Osmanlı'da buldu#İklim Krizi
HABERLERGündem Haberleri

Komşusunu av tüfeğiyle öldürmüştü... Tutuklandı

#Cinayet#Av Tüfeği#Çanakkale
Komşusunu av tüfeğiyle öldürmüştü... Tutuklandı

Çanakkale'de evinin balkonunda oturan Ali Ayran'ı (49) av tüfeğiyle vurarak öldüren komşusu Mehmet Şirin Batur (47) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberin Devamı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde yaşayan Ali Ayran, 26 Eylül Pazar günü, bir yakınının düğününe katılıp gece saatlerinde evine döndü. Bir süre sonra evinin balkonuna çıkıp oturan Ayran'a, yoldan geçen bir kişi av tüfeğiyle ateş etti.

Küçükkuyu Belediyesi'nde çalışan Ali Ayran, hayatını kaybetti. Olayın ardından güvenlik güçleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Küçükkuyu Karakol Komutanlığı ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan araştırmada, şüphelinin yan binada oturan komşusu Mehmet Şirin Batur olduğu tespit edildi.

Komşusunu av tüfeğiyle öldürmüştü... Tutuklandı

İstanbul’a kaçan Batur, yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Mehmet Şirin Batur, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çanakkale Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cinayet#Av Tüfeği#Çanakkale