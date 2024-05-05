Komşularına dehşeti yaşatmışlardı! Şarkıcı Metin Işık ve oğluna verilen cezanın gerekçesi açıklandı

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Olay, 15 Ağustos 2022 akşamı Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Şarkıcı Metin Işık ile oğlu Mustafa Işık, husumetli oldukları grupla tartıştı. Bu sırada Metin Işık ile oğlunun bulunduğu noktadan, gruba pompalı tüfekle ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Naile D., Yusuf Memduh S., Sema A., Kader S. ve Emine A. yaralandı. Şarkıcı Metin Işık, eşi Gülbahar Işık ve oğlu Mustafa Işık, gözaltına alındı. Metin Işık ile oğlu tutuklandı, Gülbahar Işık ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Metin Işık, Eylül 2022'de tahliye edildi. Olaya ilişkin Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma hazırlandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede; tutuklu Mustafa Işık hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan müebbet, 'Silahla yaralama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'Mala zarar verme' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Metin Işık hakkında ise 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet, 'Silahla kasten yaralamaya azmettirme' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'Silahla tehdit' suçundan da 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Gülbahar Işık için de 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet istendi.

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ATEŞ ETTİKTEN SONRA KANEPEYE SAKLAMIŞ

Öte yandan olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. DHA'nın ulaştığı görüntülerde, şarkıcı Metin Işık'ın sokakta oturduğu sırada komşuları Yusuf Memduh S.'nin yoldan geçtiği, av tüfeğiyle kapıda bekleyen oğlu Mustafa Işık'ın komşularına doğru ateş açtığı, komşulardan birinin sırtından yaralanıp koştuğu, diğerinin vücuduna isabet eden saçmalarla yere düştüğü görüldü. Mustafa Işık'ın, tüfeği sokağın diğer tarafına çevirip, kendisine müdahale etmek isteyen başka komşusuna doğrultarak ateş ettiği, ardından evin avlusuna girdiği, 2 farklı tüfeği kanepenin altında sakladığı, daha sonra da 2 tüfeği alarak hızla evinin merdivenlerinin çıktığı anlar yer aldı.

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TÜFEĞİ KONTROL EDİP, OĞLUNA VERMİŞ

Yine görüntülere göre; olaydan önce Mustafa Işık'ın evlerinin avlusuna girerek kapı arkasındaki döner bıçağını kılıfından yarıya kadar çıkarıp bir süre bakıp tekrar bıraktığı, bir süre gezindikten sonra av tüfeğini çıkartarak eline aldığı, kontrol edip bahçe tuvaletine bıraktıktan sonra babası Metin Işık'ın yanına çıktığı görüldü. Metin Işık'ın elindeki tüfeği sağa sola çevirerek baktıktan sonra oğluna verdiği, Mustafa Işık'ın ise aldığı tüfeği koltuk altına bırakıp, yukarı çıktığı anlar ortaya çıktı.

KARAR VERİLDİ

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Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen 3 Nisan’da görülen davada, mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mustafa Işık’ı, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs etme’ suçundan 12 yıl, 1 kişiye karşı ‘Nitelikli organ kaybına neden olacak şekilde yaralama’ suçundan 9 yıl, 1 kişiye yönelik aynı suçtan 6 yıl, 2 kişiye yönelik aynı suçtan 5’er yıldan 10 yıl, 3 kişiye yönelik ise ‘Yaralama’ suçundan 1,5’ar yıldan 4,5 yıl, 1 kişiye yönelik eyleminden dolayı da 1 yıl hapis olmak üzere toplam 42,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın daha önce mükerrer cezaları olmaları nedeniyle cezasını ertelemedi. Tutuksuz sanıklar Metin ve Gülbahar Işık’ın ise ‘Öldürmeye azmettirme’ suçundan beraatlerine karar verdi. Heyet, şarkıcı Işık’ı ‘Silahla tehdit’ suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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Sanıklar hakkında verilen kararının gerekçesini açıklayan mahkeme, sanık Mustafa Işık'ın, kamera görüntülerinde de sabit olduğu üzere ateş ettiği silahı önceden ayarlayarak kapının yanına koyduğuna vurgu yapılarak, "Arasında husumet bulunan katılan Yusuf'un sokağa girdiğini görmesi üzerine avlunun içine girerek av tüfeğini eline aldığı, daha sonra katılan Yusuf'un arkasından ateş ettiği, katılan Yusuf'un kaçtığı sırada arkasından ateş etmeye devam ettiği hususları göz önüne alındığında sanık Mustafa'nın korkutmak amacıyla ateş ettiğine dair savunmasının da kendisini cezadan kurtaramaya yönelik olduğu anlaşıldığından sanığın savunmasına itibar edilmeyerek katılan Yusuf'a kasıtlı olarak ateş ettiği anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi. Şarkıcı Işık'ın ise katılanlara doğrulttuğu tüfeği rızaen teslim ettiği görüldüğüne vurgu yapılarak, "Sanık Metin'in silahı karşı tarafın kalabalık olması nedeniyle gösterdiğine ilişkin beyanının ise kendisini suçtan kurtarmaya yönelik olduğu kabul edilerek sanığın katılanlara yönelik olarak silahla tehdit suçunu işlediği sabit görülmüştür" denildi. (DHA)

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