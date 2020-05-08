Komşuların köpek kavgası: 2 ölü, 2 yaralı

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Çumra Mahallesi Aslım Yaylası'nda meydana geldi. Erol Fırat ve oğlu Furkan ile komşuları Mehmet Zengin ve oğlu Mehmet Zengin arasında köpek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraftar birbirlerine bıçakla saldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanan Erol Fırat olay yerinde, oğlu Furkan Fırat ise ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda, hayatını kaybetti.

Bacağından yaralanan Mehmet Zengin ile kolundan yaralanan oğlu Mehmet Zengin ise Çumra Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.