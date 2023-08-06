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KomÅŸularÄ±n gürültü kavgasÄ±nda kan aktÄ±: 1 ölü

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Bursa#Ä°negöl#Gürültü KavgasÄ±
KomÅŸularÄ±n gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ kavgasÄ±nda kan aktÄ±: 1 Ã¶lÃ¼
OluÅŸturulma Tarihi: AÄŸustos 06, 2023 15:22

Bursa'nÄ±n Ä°negÃ¶l ilÃ§esinde, sitede komÅŸu iki aile arasÄ±nda 'gÃ¼rÃ¼ltÃ¼' nedeniyle Ã§Ä±kan kavgada yaralanan 3 kiÅŸiden Hikmet KireÃ§Ã§i (45) hayatÄ±nÄ± kaybetti. Olay yerinden kaÃ§Ä±p polis ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 ÅŸÃ¼pheli, adliyeye sevk edildi.

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Olay, dÃ¼n saat 23.00 sÄ±ralarÄ±nda Yeni Mahalle UludaÄŸ Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi. AynÄ± sitede oturan iki aile arasÄ±nda, gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ sebebiyle tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.

KomÅŸularÄ±n gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ kavgasÄ±nda kan aktÄ±: 1 Ã¶lÃ¼

TartÄ±ÅŸmanÄ±n kavgaya dÃ¶nmesi Ã¼zerine MevlÃ¼t KÃ¶seoÄŸlu (38), elindeki tabancayla komÅŸularÄ± BÃ¼lent K. (46) ve Hikmet KireÃ§Ã§i'ye (45) ateÅŸ etti. KurÅŸunlarÄ±n isabet ettiÄŸi BÃ¼lent K. ve Hikmet KireÃ§Ã§i tabancayla, Ã–mer S. ise kavga anÄ±nda bÄ±Ã§akla bacaÄŸÄ±ndan yaralandÄ±.

KomÅŸularÄ±n gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ kavgasÄ±nda kan aktÄ±: 1 Ã¶lÃ¼

Ä°hbarla olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. YaralÄ±lar, olay yerinde yapÄ±lan mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan Ä°negÃ¶l Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

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KomÅŸularÄ±n gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ kavgasÄ±nda kan aktÄ±: 1 Ã¶lÃ¼

YoÄŸun bakÄ±mda tedavisi sÃ¼ren yaralÄ±lardan Hikmet KireÃ§Ã§i, tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. BÃ¼lent K.'nÄ±n durumunun aÄŸÄ±r, Ã–mer S.'nin saÄŸlÄ±k durumunun ise iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

KomÅŸularÄ±n gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ kavgasÄ±nda kan aktÄ±: 1 Ã¶lÃ¼

'SÄ°LAHIMI KULLANMAK ZORUNDA KALDIM'

OlayÄ±n ardÄ±ndan kaÃ§an ÅŸÃ¼phelilerden MevlÃ¼t KÃ¶seoÄŸlu, AbdÃ¼lkadir KÃ¶seoÄŸlu (35) ve Oktay AkkuÅŸ (33), polis ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Emniyetteki iÅŸlemleri tamamlanan 3 ÅŸÃ¼pheli, geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri eÅŸliÄŸinde adliyeye sevk edildi. MevlÃ¼t KÃ¶seoÄŸlu'nun ilk ifadesinde, "BirkaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r gÃ¼rÃ¼ltÃ¼den dolayÄ± tartÄ±ÅŸÄ±yorduk. DÃ¼n akÅŸam kavga ettik. Kavgada silahÄ±mÄ± kullanmak zorunda kaldÄ±m. PiÅŸmanÄ±m" ifadelerini kullandÄ±. Olayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.

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KomÅŸularÄ±n gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ kavgasÄ±nda kan aktÄ±: 1 Ã¶lÃ¼

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#Bursa#Ä°negöl#Gürültü KavgasÄ±

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