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Haber Giriş: 04.12.2020 - 17:22 | Son Güncelleme:

Komşular arasında ‘boşanma’ kavgası

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Komşular arasında ‘boşanma’ kavgası
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Adıyaman’da, iki komşu arasında boşanma meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 6 ay önce boşanan bir çiftin komşu olan aileleri arasında Demokrasi Parkı önünde kavga çıktı. Çıkan kavgada 1 kişi darp neticesi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken yaralının yakınları, kavgaya karışan şahısların Malazgirt Mahallesi 2311 Sokak içerisinde bulunan ikametleri önüne geldi. Burada komşu olan her iki aile ve yakınları arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga sonrası olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahaleleri sonucunda kavga eden taraflar etkisiz hale getirildi. Polis ekipleri kavganın yeniden çıkmaması için sokakta güvenlik önlemleri aldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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