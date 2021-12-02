Komşu oldular

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bilim Kurulu üyeleri açıkladı: Covidi bitirebilirBilim Kurulu üyeleri açıkladı: Covid'i bitirebilir!#Omikron
Kum fırtınasının perde arkası 1950lere geri mi dönüyoruzKum fırtınasının perde arkası! 1950'lere geri mi dönüyoruz?#Kum Fırtınası
Ballon dOr sonrası sular durulmuyor Bu kez Ronaldo...Ballon d'Or sonrası sular durulmuyor! Bu kez Ronaldo...#Lionel Messi
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati olduYeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati oldu#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
NATO Komitesi’ne ilk Türk başkanNATO Komitesi’ne ilk Türk başkan#Melike Nikbay
Kedim Sekterden Arınça: Kurtar beni Bülent AbiKedim Sekter'den Arınç'a: Kurtar beni Bülent Abi#Bülent Arınç
Altın yatırımcıları dikkat İşte son durum...Altın yatırımcıları dikkat! İşte son durum...#Çeyrek Altın
Asgari ücrete fevkinde zamAsgari ücrete fevkinde zam!#Asgari Ücret
Bu mu adalet Zihinsel engelli kıza tecavüz ettiler... Mahkemeden iyi hal indirimiBu mu adalet! Zihinsel engelli kıza tecavüz ettiler... Mahkemeden iyi hal indirimi#Tecavüz
Akımlar masum değil... Yeni tehlike: Sen de ekleAkımlar masum değil... Yeni tehlike: Sen de ekle#Instagram
Erdoğan, yeni ekonomi politikalarını anlattıErdoğan, yeni ekonomi politikalarını anlattı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bilim Kurulu sonrası kritik Omicron açıklaması: Endişe verici bir gelişme yokBilim Kurulu sonrası kritik 'Omicron' açıklaması: Endişe verici bir gelişme yok#Fahrettin Koca
Evin tasarımı engelliye göre... Metin Şentürk bir dava daha açtıEvin tasarımı engelliye göre... Metin Şentürk bir dava daha açtı!#Metin Şentürk
Otomotiv devinden Türkiyeye yeni yatırım kararıOtomotiv devinden Türkiye'ye yeni yatırım kararı#Renault
Premier Ligde korkutan olay 35 dakika sonra...Premier Lig'de korkutan olay! 35 dakika sonra...#Chelsea
HABERLERGündem Haberleri

Komşu oldular

#Hasan Yağal#Can Göktuğ#Cezaevi
Komşu oldular

İstanbul’da samuray kılıcıyla mimar Başak Cengiz’i öldüren Can Göktuğ Boz ile Mersin’de cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal’ın tutuklanan dedesi Hasan Yağal, Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tek kişilik odalara konuldu. Boz ve Yağal, diğer hükümlülerin zarar vermemesi için havalandırmaya da ayrı ayrı çıkarılıyor.

Haberin Devamı

10 Kasım’da Mersin’in Gülnar ilçesi 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi’ne gelen 7 çocuklu Yağal ailesinin 6’ncı çocuğu Müslüme (3), ortadan kaybolmuş, aramaların 10’uncu gününde ailenin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre uzaklıktaki Karaağaç mevkisinde çalılıkların arasında cansız bedeni bulunmuştu.

Müslüme’nin cesedi otopsi işlemlerinin ardından Karaman’da toprağa verilirken, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye’yi ayağa kaldıran şüpheli ölümle ile ilgili ayrıntılı bir soruşturma başlattı.

Bu kapsamda, küçük kızın annesi Selvi, babası Mehmet ve dedesi Hasan Yağal’ın da aralarında bulunduğu yakın akrabaları gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından dede Hasan Yağal, gelini Selvi Yağal’a tecavüz, Müslüme ve diğer bir torununa daha cinsel taciz suçundan tutuklandı.

Komşu oldular

Haberin Devamı

TEK KİŞİLİK ODALARDALAR

Müslüme’nin ölümüne ilişkin tutuklanan dedesi Hasan Yağal, Diyarbakır’a getirilerek Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne konuldu.

İstanbul’da 10 Kasım günü samuray kılıcıyla yolda yürüyen mimar Başak Cengiz’i öldüren Can Göktuğ Boz da Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde bulunuyor. Tek kişilik odalarda gözetim altında tutulan Boz ve Yağal’ın yemekleri infaz koruma memurları tarafından hücrelerine getiriliyor.

Komşu oldular

HENÜZ ZİYARET EDEN OLMADI

Boz ve Yağal, zarar görmemeleri için havalandırmaya da diğer tutuklu ve hükümlülerden ayrı çıkarılıyor. Zaman zaman sağlık sorunları olduğunu belirten Hasan Yağal, doktor kontrolünden geçiriliyor. Hasan Yağal ile Can Göktuğ Boz için geldikleri günden beri henüz ziyaretçi gelmediği belirtildi.

KILIÇLA KATLETMİŞTİ

BİR inşaat firmasında mimar olarak çalışan Başak Cengiz (28), İstanbul Ataşehir’de yolda yürürken elinde samuray kılıcı bulunan Can Göktuğ Boz tarafından öldürülmüştü. Can Göktuğ Boz, Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilip sorgusu tamamlandıktan sonra tutuklandı, ardından da Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne alındı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hasan Yağal#Can Göktuğ#Cezaevi

BAKMADAN GEÇME!

Kraliçe Elizabeth, Kate ile Williamı öyle görmeye dayanamadı

Kraliçe Elizabeth, Kate ile William'ı öyle görmeye dayanamadı

#Kate Middleton
Tam bir Amerikan rüyası Twitterın başına geçen isimsiz CEO Parag Agrawal

Tam bir Amerikan rüyası! Twitter'ın başına geçen 'isimsiz CEO' Parag Agrawal

#Parag Agrawal
Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım

Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım!

#Seren Serengil