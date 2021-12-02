Komşu oldular

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10 Kasım’da Mersin’in Gülnar ilçesi 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi’ne gelen 7 çocuklu Yağal ailesinin 6’ncı çocuğu Müslüme (3), ortadan kaybolmuş, aramaların 10’uncu gününde ailenin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre uzaklıktaki Karaağaç mevkisinde çalılıkların arasında cansız bedeni bulunmuştu.

Müslüme’nin cesedi otopsi işlemlerinin ardından Karaman’da toprağa verilirken, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye’yi ayağa kaldıran şüpheli ölümle ile ilgili ayrıntılı bir soruşturma başlattı.



Bu kapsamda, küçük kızın annesi Selvi, babası Mehmet ve dedesi Hasan Yağal’ın da aralarında bulunduğu yakın akrabaları gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından dede Hasan Yağal, gelini Selvi Yağal’a tecavüz, Müslüme ve diğer bir torununa daha cinsel taciz suçundan tutuklandı.

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TEK KİŞİLİK ODALARDALAR

Müslüme’nin ölümüne ilişkin tutuklanan dedesi Hasan Yağal, Diyarbakır’a getirilerek Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne konuldu.

İstanbul’da 10 Kasım günü samuray kılıcıyla yolda yürüyen mimar Başak Cengiz’i öldüren Can Göktuğ Boz da Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde bulunuyor. Tek kişilik odalarda gözetim altında tutulan Boz ve Yağal’ın yemekleri infaz koruma memurları tarafından hücrelerine getiriliyor.

HENÜZ ZİYARET EDEN OLMADI

Boz ve Yağal, zarar görmemeleri için havalandırmaya da diğer tutuklu ve hükümlülerden ayrı çıkarılıyor. Zaman zaman sağlık sorunları olduğunu belirten Hasan Yağal, doktor kontrolünden geçiriliyor. Hasan Yağal ile Can Göktuğ Boz için geldikleri günden beri henüz ziyaretçi gelmediği belirtildi.

KILIÇLA KATLETMİŞTİ

BİR inşaat firmasında mimar olarak çalışan Başak Cengiz (28), İstanbul Ataşehir’de yolda yürürken elinde samuray kılıcı bulunan Can Göktuğ Boz tarafından öldürülmüştü. Can Göktuğ Boz, Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilip sorgusu tamamlandıktan sonra tutuklandı, ardından da Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne alındı.